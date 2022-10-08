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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. انهيار جزء من جسر القرم للسيارات ومخاوف من تدمير خط السكك الحديدية

حريق الجسر في القرم
حريق الجسر في القرم

أظهرت لقطات نشرتها صحيفة كييف بوست ألسنة اللهب على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وتضاربت الأنباء حول مصدر الحريق، حيث تزعم وسائل الإعلام الروسية الحكومية أن النار اشتعلت في خزان وقود ، بينما تقول أوكرانيا إنه كان انفجارًا.

وأفادت الأنباء أن الانفجار وقع فى السادسة صباحا بالتوقيت المحلى (3 صباحا بتوقيت جرينتش)، وتم تعليق حركة المرور على الجسر.

غرد ميخايلو بودولياك ، مستشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي ، في أعقاب حريق الجسر - ووصفه بأنه "البداية".


وقالت شبكة سكاي نيوز أن الجسر فيما يخص السكك الحديدية قد يتعرض للانهيار بسبب الانفجار وهو الأمر الذي سيعد ضربة كبيرة لبوتين، كون أن الجسر جرى الإنتهاء منه قبل أربع سنوات وتم استكمال خط السكك الحديدية الجديدة فيه قبل عامين، وذلك بعدما أنفقت موسكو أموالا طائلة عليه .

لكن في الوقت الحالي يبقى أن تخمد النيران ثم تقرر اللجان الفنية أن كان ينهار فعلا ام أنه يحتاج لإصلاح ورفع التلفيات الناجمة عن النيران.


لكن في الواقع انهار جزء من الجسر بالفعل لحركة السيارات العادية وهو ما يقول ان الأمر كان انفجار وليس اشتعال نيران في القطار فقط.

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