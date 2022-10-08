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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة عالمية ثانية لدعم المرأة الإيرانية

مهسا أميني
مهسا أميني

توفيت مهسا أميني في الحجز بعد أن ألقت شرطة الآداب الإيرانية القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد الحجاب.


من المقرر تنظيم مسيرة عالمية ثانية لدعم الشعب الإيراني في سان فرانسيسكو الأميركية ، بعد وفاة "جينا" محساء أميني في قسم الشرطة، بعد القبض عليها من بوليس الآداب، وفق ماذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

احتج المدافعون في جميع أنحاء العالم على الحكومة الإيرانية بعد وفاة شابة في إيران في حجز ما يسمى بـ "شرطة الآداب" بتهمة ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.

قام بعض المشاهير مثل الممثلة جولييت بينوش بقص شعرهم دعماً للإيرانيات، قائلين إن ذلك يأتي من أجل الحرية. 


يقول المدافعون عن حقوق المرأة إن هذه قضية تتعلق بحقوق المرأة.

نزل المتظاهرون في لندن وباريس والولايات المتحدة إلى الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران.

دعا النشطاء الإيرانيون إلى مسيرات في جميع أنحاء إيران اليوم السبت، قائلين إنهم يخططون لمظاهرة في سان فرانسيسكو يوم الأحد.

ويقدر المنظمون أن الآلاف شاركوا في احتجاج مماثل في سان فرانسيسكو نهاية الأسبوع الماضي.

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وحمل كثيرون أعلامًا إيرانية وصورًا للمرأة الكردية "جينا" محسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا ، والتي توفيت في حجز الشرطة بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة.
شكل آلاف الأشخاص سلسلة بشرية عبر جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو احتجاجًا على وفاة الإيرانية محساء أميني.

قالت كمران أمينتاهري،  إحدى منظمي المظاهرات، إن هناك تحركا حقيقيًا من الشباب الإيراني ضد الحكومة والمزيد من الوحدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت أمنتاهري: "خرج الجيل الجديد الذي يفعل الشيء الصحيح ، وأنا فخورة بهم. وهم يخاطرون بحياتهم كل يوم".

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وتتهم أمنتاهري الحكومة الإيرانية بانتهاك حقوق الإنسان ، وقالت إنه لا جدوى من التفاوض مع نظام قمعي ، مضيفة أن الشعب الإيراني يطالب بحقوق الإنسان الأساسية والحرية.

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