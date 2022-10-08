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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمنع تشوه الأجنة.. القومي للتغذية يوضح أكلات مفيدة في فترة الحمل

فترة الحمل
فترة الحمل

قالت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن المرأة الحامل في فترة الحمل يحدث لها بعض التغيرات الفسيولوجية مثل: التغيرات الهرمونية، موضحة أنه يجب أن تهتم السيدة خلال هذه الفترة بنوع الطعام وليس الكم، خاصة في الثلاث شهور الأولى.

وأضافت "حامد" في مداخلة هاتفية "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتم تقسيم فترة الحمل إلى 3 مراحل، كل مرحلة منهم 3 شهور، منوهة أن في الـ 3 شهور الأولى من الحمل يكون الاهتمام بجودة الطعام أكثر من الكم.

ونوهت أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن خلال فترة الحمل يجب تناول الأغذية الغنية بالفوليك أسد أو فيتامين ب 9، لأنها مفيدة لصحة الأم والجنين، حيث تمنع حدوث تشوهات بالنسبة للأجنة.

وتابعت "حامد" أن هذا الفيتامين يكون موجود في الخضراوات الورقية الخضراء، وفي البقوليات ، وفي بعض البذور الزيتية، وبعض المكسرات، معقبة: "لازم نراعي نفسنا عند تناول البقوليات .. بحيث نقوم بنقعها فترة حتى لا يحدث أي انتفاخات أو مشاكل".   

فترة الحمل المعهد القومي للتغذية التغذية العلاجية الثلاث شهور الأولى التغيرات الفسيولوجية فضائية دي إم سي

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