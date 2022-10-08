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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لجنة مراجعة المصحف: كل الشكر للرئيس السيسي على رعايته للقرآن وأهله

مقرأة كبار القراء
مقرأة كبار القراء

انطلقت صباح اليوم “السبت”، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة في مصر (برواية ورش) برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

وشارك في المقراءة، القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

وأكد الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف خلال كلمته، أننا اليوم بين أمور وبركات عظام، بركة في الزمان، وبركة في المكان، أما عن بركة المكان فنحن في رحاب مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه)، وأما عن بركة الزمان فإننا في ذكرى مولد النبي (صلى الله عليه وسلم) وفي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي انتصر فيها المصريون على أعدائهم، وبشمول عظيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائمًا ما يهتم بالقرآن الكريم ويهتم بالعلم والعلماء ويهتم بالفكر المستنير، فشكرًا لسيادته على هذا الاهتمام بالقرآن وأهل القرآن.

وأشار إلى أن هناك رعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمقرأة والذي دائمًا ما يأتي بجديد، فهذه المقرأة تعد من المقارئ العظام التي تعقد لأول مرة، فإننا نقرأ بحفص وبروايات أخر من بينها رواية ورش عن نافع، وهو أول من جمع كبار قراء الجمهورية في مقرأة للقرآن الكريم برواية الإمام ورش، ومعلوم أن الإمام ورش مصري، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القرآن الكريم انتشر في ربوع مصر على يد قراء مصر.

وأضاف، أن مصر هي دولة التلاوة وإذا كان القرآن الكريم نزل بمكة فإنه قرئ بمصر، فمصر هي القرآن والقرآن هو مصر ويكفي مصر شرفًا أن ذكرت بالاسم الصريح في القرآن الكريم أربع مرات، سائلًا الله (تبارك وتعالى) أن يبارك في القائمين على هذا العمل المبارك.

 

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