نائلة جبر: إطلاق حملات توعوية ضد الاتجار بالبشر

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، إن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير المشروعة تهدف لإطلاق حملات توعوية للمواطن ضد الاتجار بالبشر على مدار البشر وسبل مكافحتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات .



وأضافت " جبر " خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن الشرطة المصرية تمتلك أكاديمية ومركز بحوث أكاديمية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق دورات تدريبية إدارية لمكافحة الفساد .



ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تطلق حملات توعوية للإعلاميين ، الدبلوماسيين ، الوفود الأجنبية ، الأخوة الأفارقة والعاملين فى الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن ، منوهة أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر تمت بالتعاون مع 30 وزارة وهيئة وأعضاء اللجنة الوطنية فى تنفيذ أنشطتها .