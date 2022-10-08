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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الميني فوتبول يتوج فريق الأمل بدرع الدوري الممتاز للسيدات

صدى البلد

 شهد ملعب الإتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيروسبورت، نهائي بطولة الدوري الممتاز الأول للسيدات والذي جمع فريقي الأمل ×  م.ش المدينة بالمنيا، بحضور مؤسس ورئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) أحمد سمير سليمان واللواء طيار أركان حرب طارق عبد الله رئيس نادي إيرو سبورت والمهندس جمال شعبان.

 

 كما شهدت المباراة، حضور السفير مهاب نصر مساعد وزير الخارجية، وعضو مجلس النواب النائب أحمد البنا، وأيمن عبد الرحمن الأفندي رئيس منطقة المنيا للميني فوتبول، وفاطمة التابعي والمهندس السيد إبراهيم محمود والربان دكتور محمد علي خيال، في سهرة رياضية وطنية كان عنوانها الرئيسي الإحتفال بذكري إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973.

 

وانتهي اليوم بفوز م.ش الأمل 4/1 علي فريق م.ش المدينة بالمنيا، أحرز أهداف المباراة لفريق الأمل اللاعبة يارا صبري نجمة وهدافة منتخب مصر للميني فوتبول سوبر هاتريك، وأحرزت هدف المنيا اللاعبة ميرنا سعيد محمد.

 

وزير الخارجية الخارجية حرب اكتوبر الدوري المصري مجلس النواب الاتحاد المصري

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