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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال أسبوع .. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى بمليار و600 مليون جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (2650) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,608,610,337) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7,755,732) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (52) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (116,799,950 مليون جنيه).. أبرزها ضبط (29) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (41,215,210 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات  تم ضبط (1761) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (396) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (235) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1169) قطعة أبرزها (عبوات أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر – هواتف محمولة – جهاز تابلت – مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات – هارد ديسك – مجموعة من الأوراق تحتوى على الأدوية والأعشاب – مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (161) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (54550) تمثلت فى (كتب تعليمية وقصص وملازم تعليمية لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب سالحقوق المادية والأدبية).

وفى قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (899) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1813) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (875) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (265) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (170) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (903) لنش سياحى.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

الداخلية وزارة الداخلية التهرب الضريبى الحملات الأمنية تنفيذ احكام

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