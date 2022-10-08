عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل أبطال تيتانيك.. أوكرانيا تحتفل بانفجار جسر القرم بطوابع بريدية |شاهد

تفجير جسر القرم
تفجير جسر القرم

أعلن رئيس دائرة البريد الأوكراني إيجور سميليانسكي، اليوم "السبت"، عن استعداد الدائرة لإصدار طوابع بريدية جديدة تحمل صورة جسر كيرتش المتضرر والذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال سميليانسكي إن جسر كيرتش انتهى، مضيفًا "لن أتمنى لكم يومًا سعيدًا، لأنه رائع بالفعل".

ونشر إيجور سميليانسكي تصميم هذه الطوابع الجديدة على حسابه بموقع "تويتر"، مؤكدًا أنها ستصدر قريبًا.

أشكال الطوابع البريدية

ومن المقرر أن يضم الطابع شخصيتين تشبههان نجوم هوليوود ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في وضعهما الأيقوني على سفينة "تيتانيك" بفيلمهما الذي يحمل نفس الاسم، كما رُسِم في واحد آخر من الطوابع ما تبقى من جسر القرم.

كما يوجد أيضًا مظروف به صورة لشبه جزيرة القرم وهي تكسر الأصفاد مع روسيا.

وسيكون سعر الطوابع 18 هريفنيا أوكرانية (0.48 دولار) لكل منها، وتخطط كييف لطباعة 7 ملايين نسخة للتداول، وفقًا لرئيس دائرة البريد.

كانت إدارة البريد الأوكرانية طبعت في وقت سابق طوابع تحتفل بتدمير الطراد موسكافا وأخرى تظهر دبابة روسية يجرها جرار أوكراني.

عيد ميلاد بوتين

وجاء الهجوم على الجسر في الوقت الذي احتفل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، بعيد ميلاده السبعين.

وشهد جسر "كيرتش" انفجارًا نتيجة سيارة مفخخة كانت تسير عليه، متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.

إلى جانب كونه الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم الملحقة بالبر الروسي، وكان لهذا البناء أهمية رمزية كبيرة لهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة على أوكرانيا وربطها بموسكو إلى الأبد.

القطارات في وقت لاحق.. روسيا تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم

سي إن إن: انفجار جسر القرم ضربة كبيرة لروسيا

الرئيس الروسى روسيا القرم جسر كيرتش سيارة مفخخة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

ترشيحاتنا

هل سب شخص في السر دون التلفظ ذنب أحاسب عليه.. الإفتاء تجيب

لمراقبة الملاحة العالمية.. الصين تطلق قمرين اختباريين من منصة في البحر الأصفر|شاهد

إلغاء عقوبة إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك قبل نهائي أفريقيا.. تفاصيل

التشكيل الرسمي لمباراة يوفينتوس وميلان في الدوري الإيطالي

10 إصابات.. السيطرة على تسرب غاز الكلور من محطة صرف بالشرقية

الدولار يرتفع 10 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع.. أعرف الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جريمة.. اعتقال أمريكيين لسرقة 57 بطيخة من مزرعة

أجرت عمليات تجميل.. ملكة جمال الولايات المتحدة 2022 تثير حالة من الجدل بعد تجاهلها

بيجدد البيت.. بريطاني يعثر على كنز ذهبي تحت المطبخ| اعرف قيمته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعباءة وحجاب.. فنانات وفنانون ظهروا خلال العمرة| فيديو جراف

علاقتها بـ حسن شحاتة وزواجها من أحمد بدير والعمرة.. عايدة رياض تكشف الأسرار

سائق متهور آخر بـ طريق مصر الإسماعيلية يثير الذعر.. شاهد

صديق بيج رامي.. مدرب يثير الجدل لتدريبه البنات ورفضه الجيم المختلط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ