تحمل أبطال تيتانيك.. أوكرانيا تحتفل بانفجار جسر القرم بطوابع بريدية |شاهد

أعلن رئيس دائرة البريد الأوكراني إيجور سميليانسكي، اليوم "السبت"، عن استعداد الدائرة لإصدار طوابع بريدية جديدة تحمل صورة جسر كيرتش المتضرر والذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال سميليانسكي إن جسر كيرتش انتهى، مضيفًا "لن أتمنى لكم يومًا سعيدًا، لأنه رائع بالفعل".

ونشر إيجور سميليانسكي تصميم هذه الطوابع الجديدة على حسابه بموقع "تويتر"، مؤكدًا أنها ستصدر قريبًا.

أشكال الطوابع البريدية

ومن المقرر أن يضم الطابع شخصيتين تشبههان نجوم هوليوود ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في وضعهما الأيقوني على سفينة "تيتانيك" بفيلمهما الذي يحمل نفس الاسم، كما رُسِم في واحد آخر من الطوابع ما تبقى من جسر القرم.

كما يوجد أيضًا مظروف به صورة لشبه جزيرة القرم وهي تكسر الأصفاد مع روسيا.

وسيكون سعر الطوابع 18 هريفنيا أوكرانية (0.48 دولار) لكل منها، وتخطط كييف لطباعة 7 ملايين نسخة للتداول، وفقًا لرئيس دائرة البريد.

كانت إدارة البريد الأوكرانية طبعت في وقت سابق طوابع تحتفل بتدمير الطراد موسكافا وأخرى تظهر دبابة روسية يجرها جرار أوكراني.

عيد ميلاد بوتين

وجاء الهجوم على الجسر في الوقت الذي احتفل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، بعيد ميلاده السبعين.

وشهد جسر "كيرتش" انفجارًا نتيجة سيارة مفخخة كانت تسير عليه، متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.

إلى جانب كونه الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم الملحقة بالبر الروسي، وكان لهذا البناء أهمية رمزية كبيرة لهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة على أوكرانيا وربطها بموسكو إلى الأبد.