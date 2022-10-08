سي إن إن: انفجار جسر القرم ضربة كبيرة لروسيا

في ضربة كبيرة لروسيا، تسبب انفجار واحد على الأقل في إلحاق أضرار جسيمة بجسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بالاتحاد الروسي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

تسبب الانفجار في وقت مبكر من اليوم السبت في انهيار أجزاء من أطول جسر في أوروبا ، وفقا للصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث.

سبب الانفجار غير واضح



وقال المسؤولون الروس إن شاحنة وقود انفجرت، و أن جانب من الطريق العابر في اتجاه شبه جزيرة القرم قد انهار وشب حريق في قطار من شاحنات الوقود على جزء منفصل من الجسر.

يبدو أن صور جسر كيرتش المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جزءًا من طريق السيارات قد انهار وأمكن رؤية ألسنة اللهب مشتعلة من عربات السكك الحديدية في الأعلى.

ثلاثة قتلى

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص في الانفجار.

لماذا الجسر مهم؟

يمتد الجسر على مضيق كيرتش ، الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف ، حيث توجد الموانئ الأوكرانية الرئيسية ، بما في ذلك ماريوبول.



وبالنسبة لروسيا ، يرمز الجسر إلى "إعادة التوحيد" المادي لشبه جزيرة القرم مع البر الرئيسي الروسي.

ويحمل الجسر الكثير من احتياجات شبه جزيرة القرم - مثل الوقود والسلع - وقد استخدم بانتظام لتزويد القوات الروسية بالأسلحة والوقود.

وتم تعليق خطوط النقل الرئيسية بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم - بما في ذلك الحافلات والقطارات - في أعقاب انفجار جسر كيرتش.

وتعرقل الظروف الجوية في مضيق كيرتش خطط روسيا لاستخدام العبارات للوصول إلى شبه جزيرة القرم من كراسنودار ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

ماذا قالت أوكرانيا

بدأ المسؤولون الأوكرانيون الرد على الحريق دون الاعتراف مباشرة بمسؤولية أوكرانيا عن الانفجار.

من بين الردود ، نشرت بحرية القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك "يظهر أن الدفاع الجوي للاتحاد الروسي نائم؟".

وفي تدوينة موجزة على حسابها الرسمي على تويتر ، ردت وزارة الدفاع الأوكرانية على الانفجار قائلة: "إن طراد الصواريخ الموجهة موسكفا وجسر كيرتش - وهما رمزان سيئان السمعة للقوة الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية - قد تحطما".

ما هو رد روسيا؟

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر على الفور بتشكيل "لجنة حكومية" لفحص جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم ، مضيفة أن وزراء روس موجودون الآن في مكان الحادث.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية ، سفيتلانا بيترينكو ، إن اللجنة "فتحت قضية بشأن الحادث الذي وقع على جسر القرم.



وحسب المعلومات الأولية ، انفجرت شاحنة صباح اليوم على الجزء الخاص بالسيارات من جسر القرم ، مما أدى إلى اشتعال سبع خزانات وقود لقطار متجه نحو شبه جزيرة القرم ".

وقالت لجنة التحقيق الروسية ، إن مالك الشاحنة من سكان كراسنودار كراي ، وقد بدأت إجراءات التحقيق عنه في مكان إقامته مضيفة أنه تجري دراسة مسار السيارة والوثائق ذات الصلة.