خدم في سوريا والشيشان وأفغانستان.. من هو القائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا؟

بعد ساعات من الانفجار الذي استهدف الجسر الرابط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم صباح اليوم، أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قرارا بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا جديدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسبية في بيان: "بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين جنرال الجيش سيرجي سوروفيكين، قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

من هو قائد القوات الروسية الجديد في أوكرانيا؟

ولد الجنرالي سيرجي سوروفكين في 11 أكتوبر 1966 في مدينة نوفوسيبيرسك، وتخرج من مدرسة أومسك العسكرية للقيادة العليا في 1987، ثم من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان عام 2002.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، فإن سوروفكين بدأ حياته المهنية كضابط في القوات الخاصة، وخدم في أفغانستان، ومر أثناء خدمته بجميع المناصب العسكرية الرئيسية من قائد فصيلة بندقية آلية إلى قائد جيش السلاح المشترك في منطقة موسكو العسكرية.

خدم في أفغانستان والشيشان وسوريا

حصل سوروفكين خلال خدمته بالجيش الروسي على العديد من الخبرات من خلال خدمته في أفغانستان، ومشاركته في الحملات العسكرية في الشيشان، إذ كان يتولى قيادة فرقة الحرس 42 المتمركزة في الشيشان منذ يونيو 2004، كما تولى منصب قائد الحرس العشرين في منطقة موسكو العسكرية في 2008.

وفي أكتوبر 2008 ، تولى الجنرال سوروفكين منصب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وفي يناير 2010، انتقل إلى منصب النائب الأول لقائدة منطقة فولجا-الأورال العسكرية، وكان رئيس الأركان بالإنابة هناك.

ومن أبريل إلى أكتوبر 2012 ، قاد سوروفكين فريق العمل المعني بتشكيل الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، كما شغل منصب رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية، إلى أن تولى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بالكامل في أكتوبر 2013.

وفي عام 2017 ، تم تعيين سيرجي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في سوريا، ثم تعيينه قائدا للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وحصل سوروفيكين في 8 أكتوبر عام 2017 ، على لقب بطل الاتحاد الروسي لما أبداه من شجاعة وبطولة في أداء الواجب العسكري في سوريا، كما حصل على وسام القديس جورج الرابع ، "الاستحقاق العسكري" وعدد من الميداليات.