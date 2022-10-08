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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلامي موجه للستات المفترية .. ياسمين عز تدافع عن نفسها بجرأة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حالة جدل واسعة بسبب تصريحات ياسمين عز الإعلامية صاحبة برنامج كلام الناس على قناة Mbc مصر، حيث أطلقت العديد من النصائح والتحذيرات للنساء وكيفية التعامل مع الرجل من وجهة نظرها، وهو ما عرضها لهجوم شديد من الكثير مؤخراً واعتبروا تصريحاتها غير لائقة وتهدر حق النساء . 

وبعد نصائح ياسمين عز للنساء بالطريقة المثلى للتعامل مع الأزواج، دافعت ياسمين عز عن نفسها في حلقتها اليوم، لترد على حملة الهجوم عليها لتعبر عن نيتها ومقصدها من حديثها في الحلقات السابقة . 

ياسمين عز

تصريحات ياسمين عز

وقالت ياسمين عز في برنامجها اليوم :" البعض ساب جوهر الموضوع والكلام الكبير اللي قولناه مع الضيوف ومسكوا في كلامي عن الفرخة والسجادة وفين ايام ما كنت الست بتدي جوزها الحتة الكبيرة من الفرخة".

وتابعت :" بما انكم فتحتوا الموضوع فانا قريت حكمة صينية عجبتني بتقول البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب .. يبقى تسيبي الديك يقوم بشغله واكتفي بكونك انثى رقيقة ". 

واضافت ياسمين عز :" والله لو كلفتوا نفسكو وشوفتوا الحلقة كاملة فكلامي موجه للستات القادرة المفترية مش لكل الستات مقصدش الست الشقيانة على بيتها وعيالها دول كتر خيرهم، لكن كلامي موجه لفئة قلة ".

واستكملت :" سبتوا كل كلامي ومسكتوا في الفرخة والسجادة  ؟ أومال لو قولتلك اوعي تقولي لجوزك خد كيس الزبالة معاك وانت نازل هتعملوا ايه ؟" . 

 

هجوم على ياسمين عز

وكانت ياسمين عز تحدثت في برنامجه الاسبوع الماضي عن الكثير من التعاملات التي تفعلها النساء مع أزواجهن تسبب المشاكل ووجهت نصائح للزوجات فقالت :" البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة .. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها..  بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته .. ما هو جايبها بفلوسه !!". 

وانتقدت طريقة تعامل الزوجات مع رجالهن وهو ما أرجعته لسبب الخيانة، وقالت ياسمين عز في برنامجها على قناة MBC مصر :" - الراجل عينه زايغة!! ما هو طول ما بيشوفك ضاربة البوز وعاملة " القمطة " في شعرك هيطفش.. فين أيام ما كانت الست بتدلع جوزها وتديه أكبر حتة من الفرخة؟ " . 

ياسمين عز

وفي تصريح آخر قالت ياسمين عز :"  الراجل من حقه يمسك تليفون مراته زي ما هو عايز والست مش حقها تمسك تليفونه وتتجسس عليه ". 

ومن ضمن تصريحات ياسمين عز الأخيرة :" الست اللي بتقول لجوزها حاضر ونعم دي ملكة مش خدامة.. مصطلح الجارية ده هناك في مسلسل حريم السلطان مش عندنا".

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