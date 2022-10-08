تطورات خطيرة.. سقوط جسر القرن الروسي يشعل الأزمة مع أوكرانيا| فيديو

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب، تغطية عن أخر تطورات الحرب بين روسيا واوكرانيا وتفاصيل تفجير جسر جزيرة القرم.

وشهد جسر كيرتس الذي بيربط شبه جزيرة القرم بالاتحاد الروسي، انفجار اليوم السبت.

وتسبب الانفجار في حدوث أضرار كبيرة، وظهر في الصور والڤيديوهات حدوث انهيار أجزاء من أطول جسر في أوروبا.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان قد ألمح إلى أن أوكرانيا لابد وأن تستعيد كافة أراضيها التي صادرتها روسيا، وأنه لابد من رحيل الروس عن أوكرانيا، وده في ظل ما تشهده ساحة المعركة من تقدم كبير للقوات الأوكرانية.

من أهم القرارات اللي حصلت النهاردة في الشأن الروسي وهو أن أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قرارا بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.