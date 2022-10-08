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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

سحل منتقبة
سحل منتقبة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سحل سيدة منتقبة على أحد طرق السعودية.

يكشف المقطع المتداول عن سيدة علق طرف عباءتها في باب السيارة مما تسبب في سحلها على أحد طرق والمملكة العربية السعودية.

بداية الواقعة

ويبدو أن السيدة السعودية نزلت من السيارة، لكن المؤسف أنها أغلقت الباب على طرف عباءتها.

وقد حاولت سحب طرف العباءة بالفعل من الباب قبل أن تتحرك السيارة لكنها فشلت ووقعت الكارثة

ووفقًا للمقطع المتداول، لم ينتبه السائق وتم سحل المرأة على الطريق، وفجأة توقف وأدرك أنه تسبب في كارثة.

 

ولم يتضح من المقطع ما إذا كانت السيدة تعرضت لأي إصابات خطيرة.

https://twitter.com/thae2172/status/1578721737944231937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578721737944231937%7Ctwgr%5Ec45f1d4309c2380a0b0cdfbf32addd880bca4805%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2Farticle%2F164883%2FD8B3D98AD8A7D8B1D8A7D8AA%2F-D8A8D8B3D8A8D8A8-D8A7D984D8B9D8A8D8A7D8A1D8A9-D8B4D8A7D987D8AF-D984D8ADD8B8D8A9-D8B3D8ADD984-D8B3D98AD8AFD8A9-D985D986D8AAD982D8A8D8A9-D984D8ADD8B8D8A9-D986D8B2D988D984D987D8A7-D985D986-D8A7D984D8B3D98AD8A7D8B1D8A9

 

 

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