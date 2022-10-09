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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى على الهواء بسبب الجماعة الإرهابية.. ورد ناري من صفاء جلال عن مهاجمتها بعد ارتداء ابنتها الحجاب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

ملطخة بالدماء .. انفعال أحمد موسى على الهواء | اِعرف السبب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الخونة من عناصر الجماعة الإرهابية قاموا باغتيال الزعيم الراحل أنور السادات اثناء احتفالات نصر أكتوبر.


محامي أسرة الطفل شنودة : القضية ليست دينية وتحديد جلسة قضائية عاجلة
أكد نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، أنه تم اتخاذ خطوات جديدة في قضية الطفل شنودة، وذلك بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإيداع الطفل لإحدى المؤسسات التابعة للوزارة وتسليمه لأهليته والأمر الثاني بتغيير ديانته وإعادته لديانته الأصلية التي تم العثور عليها.

رد ناري من صفاء جلال عن مهاجمتها بعد ارتداء ابنتها الحجاب.. فيديو
حلت الفنانة صفاء جلال، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

 

مفاجأة عن الجهة المسؤولة عن تفجير جسر القرم..تفاصيل
أكد  محمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني، أن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية أكدت أن جهاز الأمن الأوكراني هو المسؤول عن عملية تفجير جسر كيرتش بالقرم .


20 ألف فرد .. شركات السياحة تزف بشرى بشأن الحج والعمره
قال أسامة خيري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أول رحلات العمرة انطلقت ووصلت كافة الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة دون مشاكل، مشيرا إلى أن البوابة المصرية للعمرة سهلت كثيرا على السياح، معقبا: "البوابة كانت سببا في نجاح التنظيم".


إحلال السيارات : تسليم 23700 مركبة حتى الآن | فيديو
قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير 2021، تم إتاحة موقع إلكترونى لها مخصص لإحلال السيارات بشروط المبادرة.

 

ياسمين عز لـ الستات: ماينفعش تقولي لجوزك خد كيس الزبالة وأنت نازل.. فيديو
وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للسيدات، قائله: "مينفعش تقولي لجوزك وهو نازل خد كيس الزبالة في ايدك".

 

منتجات صناعة مصرية .. ابدأ : نستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل

علقت دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية إبدأ، على إطلاق مبادرة إبدأ  لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوطين الصناعات في مصر.
 

أحمد موسى الإخوان صفاء جلال روسيا جسر القرم اخبار التوك شو

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