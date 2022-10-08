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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملطخة بالدماء .. انفعال أحمد موسى على الهواء | اِعرف السبب

احمد موسى
احمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الخونة من عناصر الجماعة الإرهابية قاموا باغتيال الزعيم الراحل أنور السادات اثناء احتفالات نصر أكتوبر.

 

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أحمد موسى: أي مشكك في انتصار أكتوبر خائن ولازم يتحاكم.. فيديو

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"    عناصر الإخوان لا يحبون مصر ويحبون مصلحتهم ويرغبون في الوصول للحكم فقط ".

انفعال على الهواء 

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء قائلا :" كل عناصر الإخوان أيديهم ملطخة بالدماء ولا استثناء لأحد فيهم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  عناصر الإخوان يهاجمون الجيش والشرطة والقضاء وهم في خانة الخائن"، مضيفا:"   المشكك في انتصار أكتوبر خائن قولا واحدا وكلامي واضح ومحدد ".

 

أحمد موسى أكتوبر حرب اكتوبر الإخوان اخبار التوك شو

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