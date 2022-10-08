ملطخة بالدماء .. انفعال أحمد موسى على الهواء | اِعرف السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الخونة من عناصر الجماعة الإرهابية قاموا باغتيال الزعيم الراحل أنور السادات اثناء احتفالات نصر أكتوبر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" عناصر الإخوان لا يحبون مصر ويحبون مصلحتهم ويرغبون في الوصول للحكم فقط ".

انفعال على الهواء

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء قائلا :" كل عناصر الإخوان أيديهم ملطخة بالدماء ولا استثناء لأحد فيهم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عناصر الإخوان يهاجمون الجيش والشرطة والقضاء وهم في خانة الخائن"، مضيفا:" المشكك في انتصار أكتوبر خائن قولا واحدا وكلامي واضح ومحدد ".