أحمد موسى: أي مشكك في انتصار أكتوبر خائن ولازم يتحاكم.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نصر اكتوبر هو أعظم انتصار تحقق في تاريخ مصر، مضيفا:" كل من شارك في هذا الانتصار يستحق وسام الشرف ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أي مشكك في انتصار أكتوبر خائن ولازم يتحاكم ".

دفعنا تمن غالي

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عندنا شهداء جيشنا اللي دفعوا ثمن غالي في حرب أكتوبر من اجل تحقيق النصر وتحرير الأرض".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري تحمل الكثير ايام حرب أكتوبر من اجل تحقيق النصر واستعادة الأرض"، مضيفا:" كلنا ايد واحدة وقفنا مع بلدنا وجيشنا أيام الحرب ".