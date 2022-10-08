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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أي مشكك في انتصار أكتوبر خائن ولازم يتحاكم.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نصر اكتوبر هو أعظم انتصار تحقق في تاريخ مصر، مضيفا:" كل من شارك في هذا الانتصار يستحق وسام الشرف ".

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   أي مشكك في انتصار أكتوبر خائن ولازم يتحاكم ".

دفعنا تمن غالي 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  عندنا شهداء جيشنا اللي دفعوا ثمن غالي في حرب أكتوبر من اجل تحقيق النصر وتحرير الأرض".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   الشعب المصري تحمل الكثير ايام حرب أكتوبر من اجل تحقيق النصر واستعادة الأرض"، مضيفا:"  كلنا ايد واحدة وقفنا مع بلدنا وجيشنا أيام الحرب ".

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