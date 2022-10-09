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الإشراف العام
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عضو مبادرة أبدا: نستهدف زيادة الاستثمار بـ 2 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل .. فيديو

مبادرة أبدا
مبادرة أبدا

قالت دينا الدليل عضو فريق المبادرة الوطنية "أبدا" لتطوير الصناعة المصرية أن بدأت بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لضرورة ربط حياة كريمة بمشروع صناعي متكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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واضافت "الدليل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مبادرة أبدا لدعم وتوطين الصناعة المصرية لاستهداف زيادة الاستثمار بـ ٢ مليار جنية وتوفير ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وتابعت عضو فريق المبادرة الوطنية أبدا لتطوير الصناعة المصرية أن من أهداف تلك المبادرة هو تقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي من الصناعات المحلية.

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