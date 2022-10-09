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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم التسعينيات .. حقيقة وفاة المطرب والملحن علاء سلام

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية خبر وفاة المطرب والملحن علاء سلام نجم التسعينيات .

وتبين منذ قليل ؛ ان المطرب علاء سلام بحالة جيدة وأن الخبر كان مجرد تشابه أسماء بينه وبين شخص آخر .

وجاءت بداية تداول الخبر حيث   نشر الفنان حسين زكريا خبرا عن وفاة نجم التسعينيات المطرب والملحن علاء سالم، ثم قام بتصحيح الخبر مرة أخرى.

وكتب حسن زكريا عبر حسابه  أنا بتأسف جداً جداً على الخبر اللى أخدته من على صفحه صديقى الأستاذ شريف المنير بوفاة صديق له أسمه علاء سلام على أسم صديقنا وأخونا وحبيبنا وعشرة العمر الفنان الكبير علاء سلام ".

أضاف :" واللى من شدة صدمتى حتى ما أتصلتش أتأكد من الخبر ، ومن كتر التليفونات اللى أتصلت تسألنى شكيت وأتصلت بالأستاذ شريف وأكدلى أن هو كمان جاله نفس التليفون لتشابه الأسماء وأكدلى أنه مش علاء صديقنا المطرب الكبير".

وتابع :" وأنا بتأسف لتشير الخبر دون التأكد والحمد لله علاء بخير ربنا يديله طوله العمر ويبارك فى صحته.. وكلمت علاء شخصياً واعتذرت له ، وخد الموضوع بضحك وببساطته كعادته ولروحه الحلوة".

اختتم :"  ربنا يديله الصحة  والعمر وإن شاء الله تشوفونا قريب فى عمل يجمعنا سوا بإذن الله .. وبعتذر تانى لاخويا النجم علاء سلام ولكل أصدقائى وأحباء علاء".


معلومات عن علاء سلام :

علاء سلام من مواليد 13 مايو 1968 اشتهر فى فترة التسعينات  لكنه اختفى من الساحة الفنية فى آواخر التسعينات، وله 4 ألبومات هي؛ سامعانى و أحكم و الحبيب وجريء و أول أغنية غناها كانت فى كوكتيل نجوم الشرق الجزء الأول واسمها يالى عيونك واخدانى وكوكتيل نجوم الشرق الثانى أغنية مش برضه الحلو من الدنيا دى، وكوكتيل نجوم الشرق الجزء الثالث أغنية رواح، كما شارك بالتمثيل فى أفلام يا تحب يا تقب، وكروانة.

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