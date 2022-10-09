أخبار تهمك.. طلاق وفاء قمر وهيثم محمد.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية.. إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها نشرة أهم الأخبار الصباحية.

هل يرتفع مجددا؟ .. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق ووزارة الزراعة



فكهانية وسيدات.. لهو الأطفال يُصيب 8 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج



الأهلي يستهدف ضم مهاجم ريد بول سالزبورج



طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات



قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية



يريدون زمن النبي وليس حياته.. رسالة من علي جمعة لطائفة متشددة



إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا الأمريكية ومصرع وإصابة 4 أشخاص..تفاصيل

