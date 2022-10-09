أخبار تهمك.. طلاق وفاء قمر وهيثم محمد.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية.. إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها نشرة أهم الأخبار الصباحية.
هل يرتفع مجددا؟ .. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق ووزارة الزراعة
فكهانية وسيدات.. لهو الأطفال يُصيب 8 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج
الأهلي يستهدف ضم مهاجم ريد بول سالزبورج
طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات
قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية
يريدون زمن النبي وليس حياته.. رسالة من علي جمعة لطائفة متشددة
إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا الأمريكية ومصرع وإصابة 4 أشخاص..تفاصيل