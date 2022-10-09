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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار تهمك.. طلاق وفاء قمر وهيثم محمد.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية.. إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا

طلاق وفاء قمر وهيثم
طلاق وفاء قمر وهيثم محمد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها نشرة أهم الأخبار الصباحية.

 

هل يرتفع مجددا؟ .. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق ووزارة الزراعة
 

فكهانية وسيدات.. لهو الأطفال يُصيب 8 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج
 

الأهلي يستهدف ضم مهاجم ريد بول سالزبورج
 

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات
 

قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية
 

يريدون زمن النبي وليس حياته.. رسالة من علي جمعة لطائفة متشددة
 

إطلاق نار قرب جامعة كاليفورنيا الأمريكية ومصرع وإصابة 4 أشخاص..تفاصيل
 

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