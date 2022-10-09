مواعيد مباريات اليوم الاحد 9-10-2022 .. مواجهات افريقية ساخنه لـ الاهلي والزمالك ..وقمة فرعونية في الدوري الانجليزي

تقام اليوم الأحد 9-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مواجهات الفرق المصرية في البطولات الافريقية حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي ، ويلعب نادي الزمالك ضد فلامبو البوروندي ، وفي الدوري الانجليزي تأتي مواجهة مصرية بين محمد صلاح ليفربول ومحمد النني ارسنال .

دوري أبطال أفريقيا



الاتحاد المنستيري التونسي vs الأهلي - الساعة 4 عصرا - قناة Television Tunisienne 1

فلامبوا دو سونطر البوروندي v الزمالك - الساعة 7 مساء - اون تايم سبورتس

فيبرس الاوغندي vs مازيمبي الكونغولي - الساعة 3 عصرا

رويال ليبوباردس الاستواني vs كوتون سبورت الكاميروني - الساعة 3 عصرا

ريفرز يونايتد النيجيري vs الوداد الرياضي المغربي - الساعة 5 مساء

بلاتو يونايتد النيجيري vs الترجي الرياضي التونسي - الساعة 5 مساء

بريميرو دي اوجوستو الأنجولي vs سيمبا التنزاني - الساعة 5 مساء

أسيك ميموزا كوت ديفواري vs حوريا الغيني - الساعة 6 مساء

دجوليبا المالي vs شباب رياضي بلوزداد الجزائري - الساعة 6 مساء



الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس vs ليدز يونايتد – الثالثة عصرا - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد vs فولهام – الثالثة عصرا - beIN Sports 2 HD Premium

آرسنال vs ليفربول– الخامسة والنصف مساء - beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون vs مانشستر يوناتيد – الثامنة مساء - beIN Sports 1 HD Premium





الدوري الإسباني



بلد الوليد vs ريال بيتيس- الساعة 2 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

قادش vs إسبانيول- الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد vs فياريال- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

برشلونة vs سيلتا فيجو- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإيطالي



تورينو vs إمبولي – الساعة 12:30 ظهرا

أودينيزي vs أتلاتنا- الساعة 3 عصرا

كريمونيزي vs نابولي - الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

روما vs ليتشي - الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1



الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ vs كولن – الساعة 3:30 مساء

هيرتا برلين vs فرايبورج- الساعة 5:30 مساء

الدوري الفرنسي



مونبلييه vs موناكو- الساعة 1 ظهرا

رين vs نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connect

ليلا vs لانس- الساعة 8:45 مساء

الدوري التركي

هاتاي سبور vs ألانيا سبور- الساعة 4 عصرا

فناربخشة vs فاتح قرا جمرك- الساعة 7 مساء

مباريات الكونفدرالية



كوارا يونايتد النيجيري vs نهضة بركان - المغربي - الساعة 5 مساء

غاغنوا كوت ديفواري vs شبيبة الساورة الجزائري- الساعة 5 مساء

كارا توجو vs إتحاد الجزائر - الساعة 6 مساء

فاسيل كيتيما الاثيوبي vs النادي الصفاقسي التونسي - الساعة 3 عصرا

كالون - السيراليوني vs فيوتشر - الساعة 6 مساء