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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاحد 9-10-2022 .. مواجهات افريقية ساخنه لـ الاهلي والزمالك ..وقمة فرعونية في الدوري الانجليزي

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد 9-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مواجهات الفرق المصرية في البطولات الافريقية حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي ، ويلعب نادي الزمالك ضد فلامبو البوروندي ، وفي الدوري الانجليزي تأتي مواجهة مصرية بين محمد صلاح ليفربول ومحمد النني ارسنال . 

 دوري أبطال أفريقيا


الاتحاد المنستيري  التونسي vs الأهلي - الساعة 4 عصرا - قناة Television Tunisienne 1

فلامبوا دو سونطر البوروندي v الزمالك - الساعة 7 مساء - اون تايم سبورتس 

فيبرس الاوغندي vs مازيمبي الكونغولي  - الساعة 3 عصرا

رويال ليبوباردس الاستواني  vs كوتون سبورت الكاميروني - الساعة 3 عصرا

ريفرز يونايتد النيجيري vs الوداد الرياضي المغربي  - الساعة 5 مساء

بلاتو يونايتد  النيجيري vs الترجي الرياضي التونسي - الساعة 5 مساء

بريميرو دي اوجوستو الأنجولي vs سيمبا التنزاني - الساعة 5 مساء

أسيك ميموزا كوت ديفواري vs  حوريا الغيني - الساعة 6 مساء

 دجوليبا المالي vs  شباب رياضي بلوزداد الجزائري - الساعة 6 مساء

 


الدوري الإنجليزي 

كريستال بالاس vs ليدز يونايتد – الثالثة عصرا -  beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد vs فولهام – الثالثة عصرا - beIN Sports 2 HD Premium

آرسنال vs ليفربول– الخامسة والنصف مساء - beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون vs مانشستر يوناتيد – الثامنة مساء - beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

بلد الوليد vs ريال بيتيس- الساعة 2 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

قادش vs  إسبانيول- الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد vs فياريال- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

برشلونة vs سيلتا فيجو- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1


الدوري الإيطالي

تورينو vs إمبولي – الساعة 12:30 ظهرا

أودينيزي vs أتلاتنا- الساعة 3 عصرا

كريمونيزي vs نابولي    - الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

روما vs ليتشي  - الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1


الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ vs كولن  – الساعة 3:30 مساء

هيرتا برلين vs فرايبورج- الساعة 5:30 مساء

 الدوري الفرنسي 

مونبلييه vs موناكو- الساعة 1 ظهرا

رين vs نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connect

ليلا vs لانس- الساعة 8:45 مساء

 

 الدوري التركي
هاتاي سبور vs ألانيا سبور- الساعة 4 عصرا

فناربخشة vs فاتح قرا جمرك- الساعة 7 مساء

 

مباريات الكونفدرالية

كوارا يونايتد النيجيري vs نهضة بركان - المغربي - الساعة 5 مساء  

غاغنوا كوت ديفواري  vs شبيبة الساورة الجزائري- الساعة 5 مساء

كارا توجو vs إتحاد الجزائر - الساعة 6 مساء

فاسيل كيتيما الاثيوبي vs النادي الصفاقسي التونسي - الساعة 3 عصرا

كالون - السيراليوني vs  فيوتشر - الساعة 6 مساء    

الأهلى الزمالك محمد صلاح ليفربول أرسنال

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