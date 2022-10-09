مواعيد مباريات اليوم الاحد 9-10-2022 .. مواجهات افريقية ساخنه لـ الاهلي والزمالك ..وقمة فرعونية في الدوري الانجليزي

تقام اليوم الأحد 9-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مواجهات الفرق المصرية في البطولات الافريقية حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي ، ويلعب نادي الزمالك ضد فلامبو البوروندي ، وفي الدوري الانجليزي تأتي مواجهة مصرية بين محمد صلاح ليفربول ومحمد النني ارسنال .
دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد المنستيري التونسي vs الأهلي - الساعة 4 عصرا - قناة Television Tunisienne 1
فلامبوا دو سونطر البوروندي v الزمالك - الساعة 7 مساء - اون تايم سبورتس
فيبرس الاوغندي vs مازيمبي الكونغولي - الساعة 3 عصرا
رويال ليبوباردس الاستواني vs كوتون سبورت الكاميروني - الساعة 3 عصرا
ريفرز يونايتد النيجيري vs الوداد الرياضي المغربي - الساعة 5 مساء
بلاتو يونايتد النيجيري vs الترجي الرياضي التونسي - الساعة 5 مساء
بريميرو دي اوجوستو الأنجولي vs سيمبا التنزاني - الساعة 5 مساء
أسيك ميموزا كوت ديفواري vs حوريا الغيني - الساعة 6 مساء
دجوليبا المالي vs شباب رياضي بلوزداد الجزائري - الساعة 6 مساء
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس vs ليدز يونايتد – الثالثة عصرا - beIN Sports 1 HD Premium
وست هام يونايتد vs فولهام – الثالثة عصرا - beIN Sports 2 HD Premium
آرسنال vs ليفربول– الخامسة والنصف مساء - beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون vs مانشستر يوناتيد – الثامنة مساء - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
بلد الوليد vs ريال بيتيس- الساعة 2 عصرا - قناة beIN Sports HD 1
قادش vs إسبانيول- الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد vs فياريال- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1
برشلونة vs سيلتا فيجو- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
تورينو vs إمبولي – الساعة 12:30 ظهرا
أودينيزي vs أتلاتنا- الساعة 3 عصرا
كريمونيزي vs نابولي - الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
روما vs ليتشي - الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ vs كولن – الساعة 3:30 مساء
هيرتا برلين vs فرايبورج- الساعة 5:30 مساء
الدوري الفرنسي
مونبلييه vs موناكو- الساعة 1 ظهرا
رين vs نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connect
ليلا vs لانس- الساعة 8:45 مساء
الدوري التركي
هاتاي سبور vs ألانيا سبور- الساعة 4 عصرا
فناربخشة vs فاتح قرا جمرك- الساعة 7 مساء
مباريات الكونفدرالية
كوارا يونايتد النيجيري vs نهضة بركان - المغربي - الساعة 5 مساء
غاغنوا كوت ديفواري vs شبيبة الساورة الجزائري- الساعة 5 مساء
كارا توجو vs إتحاد الجزائر - الساعة 6 مساء
فاسيل كيتيما الاثيوبي vs النادي الصفاقسي التونسي - الساعة 3 عصرا
كالون - السيراليوني vs فيوتشر - الساعة 6 مساء