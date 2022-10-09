بـ2.8 مليار دولار| رغم الحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا ارتفع حجم الصادرات الزراعية؟

على الرغم من الأزمات التى تضرب العالم يومًا بعد يوم، والتى يعد أبرزها وأكثرها تأثيرا على العالم الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية يؤكد ما يقوم به الحجر الزراعي بمجهودات كبيرة للوصول إلى تصدير العديد من المنتجات الزراعية.

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية

وارتفع حجم الصادرات الزراعية، وهذه ليست المرة الأولى، إذ حققت مصر نجاحات متتالية فى تصدير المنتجات الزراعية، وصدرنا خلال عام 2021 بقيمة 5.6 مليون طن.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 ملايين و19 ألفا و411 طنا حتى الآن بزيادة قدرها 258 ألفا و824 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 4 ملايين و760 ألفا و587 طنا.

وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 أكتوبر 2022.

أهم الصادرات الزراعية

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة، والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.

أسباب زيادة حجم الصادرات الزراعية

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة، إن زيادة الصادرات الزراعية تعود إلى عدد من الأسباب الرئيسية أهمها، جودة الإنتاجية، ورقابة الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية المصرية من أجل التأكد من جودة المنتجات الزراعية المصدرة للخارج.

وأضاف العطار، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “خلال الـ أربع سنوات سابقة، قمنا بفتح 55 سوقا جديدا خارج مصر”، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ساهمت في زيادة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن الحجر الزراعي يقوم بجميع الإجراءات والاستعدادات من أجل زيادة الصادرات الزراعية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وتابع: “نعمل على فتح أسواق جديدة في أمريكا وفيتنام وتايلاند والفلبين”.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن تكويد المزارع من أهم أسباب ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، لأنه عمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومنتظمة.

أهم الأسواق

من جانبه، كشف السيد عباس، المدير الفني لمكتب الحجر الزراعي، عن أهم الأسواق التي تم افتتاحها مؤخًرا، خاصًة بعد إعلان وزير الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية منذ بداية العام حتى الآن، قائلًا: "تعد اليابان من أهم الأسواق التى تم افتتاحها أمام الموالح، وكذلك سوق الموالح للبرازيل والأرجنتين، وسوق نيوزيلندا أمام البرتقال ثم الموالح".

وأوضح “عباس”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه “تم افتتاح سوق الصين أمام الرمان، والتمور، والبنجر، كما نتفاوض حاليًا لفتح أسواق بالفلبين”، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى تصدير كميات كبيرة من البطاطس لأول مرة، حيثُ صدرنا حوالى 828 ألف طن من البطاطس.

وتوقع زيادة حجم الصادرات هذا العام عن العام الماضي، حيثُ صدرنا منتجات زراعية لعام 2021 بقيمة 5.4 مليون طن، وحققنا العديد من النجاحات على الرغم من العديد من الأزمات التي واجهتنا، ولعل أبرزها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن من أهم أسباب ارتفاع حجم الصادرات الزراعية هى السمعة الطيبة للمنتجات الزراعية المصرية.

وقال محمد المنسي، مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، إن أهم الدول التي استوردت المنتجات الزراعية المصرية هذا العام هي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والصين.

2.8 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية

وأوضح"المنسي"، في تصريحات له، أن قيمة ما تم تصديره هذا العام منذ بداية يناير 2022 وحتى 5 أكتوبر الجاري، بلغت حوالي 2.8 مليار دولار، بينما كانت القيمة عن نفس الفترة العام الماضي قرابة 2.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و632 ألفا و936 طنا، بالإضافة إلى تصدير 855 ألفا و920 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألفا و22 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألفا و317 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفا و297 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 84 ألفا و192 طنا، فيما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 55 ألفا و730 طنا، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 42 ألفا و38 طنا، بينما جاءت الطماطم في المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و343 طنا.

وجاء الثوم في المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و451 طنا، والفراولة في المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما جاء البطيخ في المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9075 طنا، والجوافة في المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7905 أطنان.