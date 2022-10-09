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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود موريتانيا في تعزيز منظومة العمل المشترك

صدى البلد

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، جهود موريتانيا في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والمساهمة بشكل فاعل في الدفاع عن قضايا الأمة، ومقدراتها، وهو تأكيد لدورها الرائد العربي والإفريقي في دعم جميع الجهود التي تعزز من آليات العمل المشترك بين الجانبين . 
جاء ذلك خلال استقبال "العسومي" لنواب موريتانيا الجدد لدى البرلمان العربي وهم: جيناب صمب كورك، ومحمد الأمين سيد مولود، ومحمد عبد الرحمن الصبار، اليخير سيد المختار، مهنئين العسومي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لدورة ثانية. 
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للجمهورية الموريتانية قيادة وحكومة وشعبا، للدور المهم الذي تقوم في إطار منظومة العمل العربي المشتركة، وما حققته من تطورات والسعي بخطى حقيقية في ظل قيادتها الحكيمة لتحقيق تطلعات الشعب الموريتاني في العيش الكريم.
من جهتهم، أشاد نواب موريتانيا الجدد لدى البرلمان العربي بالطفرة التي حققها البرلمان العربي وجهوده المقدرة وسعيه الحثيث لخدمة مصالح الشعب العربي في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية حيث عزز من مكانة الدبلوماسية البرلمانية العربية في هذه المشاركات؛ ما جعله كيانا عربيا نفتخر به جميعا، مثمنين جهود العسومي الحثيثة لتعزيز منظومة البرلمان العربي . 
 

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