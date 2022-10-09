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بين الناس

تكريم المتفوقين وأوائل خريجي المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الطلاب المتفوقين وأوائل التعليم الفنى على مستوى الجمهورية من خريجى المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى عن العام الدراسى 2021-2022، كما كرم مدراء المدراس الفنية أثناء اللجنة التنسيقة العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، تواكب مساعى الدولة  فى الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، حسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، وتهدف المدارس إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتضع الشركات التابعة أولوية  لتعيين لخريجي المدارس الفنية بالكامل، وتتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية كما تهتم الشركة القابضة بالانشطة الرياضية والثقافية، ورحلات ومسابقات علمية لطلاب المدارس.

جدير بالذكر أن، عدد المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بلغ 7 مدارس بالشركات التابعة  (القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية- أسيوط- الجيزة- الإسكندرية)، ويوجد ثلاث تخصصات فنية بتلك المدارس وهم (تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى - ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحى - تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي)، كما يوجد فصول تعليم مزدوج لمياه الشرب والصرف الصحي بشركتي ( قنا - البحر الاحمر).

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