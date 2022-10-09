جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري

أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023، حيث أسفرت على مواجهات نارية في الأسابيع الأولى للفريق الزمالك بطل الدوري مرتين على التوالي.

وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كالتالي:



الجولة الأولى .. الزمالك × سموحة

الجولة الثانية .. سيراميكا × الزمالك

الجولة الثالثة.. الزمالك × بيراميدز

الجولة الرابعة .. إنبي × الزمالك

الجولة الخامسة .. الزمالك × المصري

الجولة السادسة ..طلائع الجيش × الزمالك

الجولة السابعة .. البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الثامنة.. الزمالك × حرس الحدود

الجولة التاسعة .. المقاولون العرب × الزمالك

الجولة العاشرة.. الزمالك × الإسماعيلي

الجولة الحادية عشرة .. أسوان × الزمالك

الجولة الثانية عشرة ..الزمالك × الداخلية

الجولة الثالثة عشرة .. الاتحاد × الزمالك

الجولة الرابعة عشرة .. الزمالك × الأهلي

الجولة الخامسة عشرة.. غزل المحلة × الزمالك

الجولة السادسة عشرة.. الزمالك × فيوتشر

الجولة السابعة عشرة.. فاركو × الزمالك

وأكدت رابطة الأندية المحترفة أن 18 أكتوبر الجاري انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد، كما تم تحديد نهاية شهر يونيو من العام المقبل 2023، موعدا لختام منافسات الدوري الممتاز.

وتدرس رابطة الأندية في الوقت الحالي إقامة بعض مباريات الدوري الممتاز خلال فترة بطولة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر المقبلين.