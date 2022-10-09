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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاتحاد العالمي للمعاقين (WDU) يمنح الشهادة الفضية لمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 حصلت مكتبة الإسكندرية من خلال قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات على الشهادة الفضية من الاتحاد العالمي للمعاقين (WDU)؛ وذلك لما حققته من ريادة ودور بارز في كافة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (قادرون باختلاف)، بالإضافة إلى أن مبنى المكتبة يقوم بتطبيق معايير الإتاحة الدولية.

و تولي مكتبة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا بكافة فئات المجتمع بوجه عام ولذوي الاحتياجات الخاصة بوجه خاص، مما يحقق أهدافها في المجتمع من خلال القيام بدورها التثقيفي والتنويري كونها منارة للمعرفة.

كما تتصدى المكتبة مؤسسات الدولة في الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

وتوفر مكتبة الإسكندرية برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك لتمكينهم وتطويرهم ليكونوا أشخاص أكثر إنتاجية وتفاعلاً داخل المجتمع.

ولم تقف مكتبة الإسكندرية عند إتاحة المحتوى فقط بل إنها تقدم أحدث الوسائل التكنولوجية المساعدة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستقلالية والاعتماد على النفس، هذا وتوفر المكتبة الخبرات البشرية التي تقوم بتأهيلهم وتطويرهم لتنمية مهارتهم المعرفية والاجتماعية، حيث إن تطور أي أمة يبنى على مدى تطور أفرادها وتطور الخدمات المقدمة لهم.

مكتبة الاسكندرية قسم ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسات الدولة

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