ضبط مخالفات بمستشفيين خاصين بمركز الزقازيق.. تفاصيل

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان المصرية، تم تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

واضاف وكيل وزارعة الصحة بالشرقية انه شكلت وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، ومفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق، لجنة للتفتيش المفاجئ علي المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدينة الزقازيق، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، وإدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، ذلك بهدف الوقوف على استيفاء إشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، والتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية وعدم الخلط بينها.

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بمستشفتين خاصتين بنطاق مركز الزقازيق، وجاءت المخالفات متضمنة عدم وجود سجل بيئى، عدم وجود سجل مواد خطره، عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئية، عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة، عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه، بالإضافة للقيام بعمل توسعات بقسم العمليات بأحد المستشفيات دون توقف العمل بالجناح، وتم إثبات جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضرين جنح بمراكز شرطة اول وثان الزقازيق لسنة ٢٠٢٢.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.