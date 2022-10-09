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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابتسامة رقيقة.. حنان مطاوع تخطف قلوب الجمهور

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.


وخطفت حنان مطاوع، أنظار جمهورها مرتدية فستان انيق باللون الأسود، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان التي تبرز جمالها، مع أحمر شفاه، ورفعت خصلات شعرها الكيرلى لأعلى.

 


 

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022  تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.
 

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IMG_٢٠٢٢١٠٠٩_١٧١٦١٠
حنان مطاوع فستان فستان أنيق الفنانة حنان مطاوع تخطف قلوب متابعيها مسلسل وجوه

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