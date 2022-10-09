بابتسامة رقيقة.. حنان مطاوع تخطف قلوب الجمهور

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.



وخطفت حنان مطاوع، أنظار جمهورها مرتدية فستان انيق باللون الأسود، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان التي تبرز جمالها، مع أحمر شفاه، ورفعت خصلات شعرها الكيرلى لأعلى.





وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022 تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

