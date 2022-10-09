75 دقيقة.. الأهلي يواصل إهدار الفرص أمام اتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

مرت75 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي، المقامة حالياً بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والنتيجة مازالت التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 17 إضاعة لاعب الأهلي الجديد البرازيلي برونو سافيو فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر إثر الضربة الثابتة من الناحية اليمنى، سددها سافيو برأسه فى المرمى وتصدى لها حارس الاتحاد المنستيري.

وجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريق التونسي الذي حاول استغلال تراجع أداء الأحمر مع نهاية الشوط الأول ، وحاول الفريق التونسي استغلال عاملي الأرض والجمهور لزيارة شباك محمد الشناوي.

ونال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي اتحاد المنستيري .

وشهدت الدقيقة 75 تسديدة من أحمد عبد القادر بعدما راوغ لاعب الاتحاد المنستيري وسدد كرة قوية بيسراه يتصدى لها حارس الاتحاد المنستيري.

وأعلن مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، تشكيل الفريق الرسمي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للعودة من تونس بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب المقرر إقامتها في مصر السبت المقبل.

ويشهد التشكيل الظهور الأول لبرونو سافيو وشادي حسين، ثنائي الأهلي الجديد، كما يشهد عودة أكرم توفيق لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته مع منتخب مصر في يناير الماضي.

وتعتبر المباراة هي الرسمية الأولى لكولر مع الأهلي.

تشكيل الأهلي ضد المنستيري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين.