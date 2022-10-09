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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا.. مدرب الأهلي يحفز أفشة.. أكرم توفيق يستعد لمباراة الإتحاد المنستيري.. ومحمد هنيدي يداعب متابعيه

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

دونجا يشارك متابعيه تفاصيل يومه في التأهيل للتخلص من الإصابة

 

نشر نبيل عماد “دونجا” لاعب نادي الزمالك، فيديو جديدا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر دونجا في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة للتخلص من الإصابة.

 

قبل مواجهة الاتحاد المنستيري.. شاهد|مدرب الأهلي يحفز أفشة في جلسة خاصة

 

شارك محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهيره صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

 

وظهر أفشة في الصورة برفقة المدير الفني للفريق الأول ويتحدث معه حول المباراة القادمة.

 

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

 

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

 

وكتب فرج عامر: "الزمالك نجح في ضم يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب ونادي دجلة، يوسف حسن مهاجم سوبر".

 

اللوك الجديد.. هنيدي يداعب متابعيه في أحدث ظهور|شاهد

 

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وداعب هنيدي متابعيه بصورة له وعلق :" اللوك الجديد" حيث ظهر هنيدي في الصورة شبه الفنان بهاء سلطان.

 

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