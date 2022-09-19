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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة من مران الأهلي: الصمت صديق لا يخون

صدى البلد

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صوراً جديدة له من مران النادي الأهلي، في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتب أفشة: "الصمت هو الصديق الوحيد الذي لا يخونك أبدا".

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بصحبة محمد شريف وكهربا.. أفشة يشارك في البرنامج التأهيلي للاعبي الأهلي| شاهد

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لعنة القاضية تطارد أفشة.. هل سقط نجم الاهلي من حسابات كولر ؟

وواصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى شريف وأفشة جانبًا من التدريبات التأهيلية بشكل منفرد في الجيم ضمن البرنامج المحدد لهما بعد الراحة، وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات الجري والتأهيل البدني في الملعب تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.

وكان الثنائي قد حصل على راحة ‏من التدريبات التي أقيمت مساء أمس وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بهما.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق في جدار البطن» ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.‏

ويخوض الأهلي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

النادي الأهلي محمد مجدى افشة مجدي أفشة ومحمد مجدي أفشة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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