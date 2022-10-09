تعرف على أفضل بديل لسندوتشات المدارس.. فيديو

قدمت الشيف شيماء البهي، أفضل طريقة لعمل بطاطس كومبير بخطوات سهلة وبسيطة، وبأقل تكاليف ممكنة.

وتعد بطاطس كومبير أفضل بديل لسندوتشات المدارس في "لانش بوكس".

وأضافت شيماء البهي خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المقادير المستخدمة في عمل بطاطس كومبير تتمثل في “بطاطس، وزبدة، وملح، وفلفل أسود، وبسطرمة، أو هودت دوج، أو أي نوع من اللحوم، موزاريلا”.

وتابعت: في البداية يتم غسل البطاطس، وتم بعد ذلك وضعها داخل الميكرويف لمدة عشر دقائق.

وأوضحت الشيف شيماء، أنه بعد شوي البطاطس يتم تقطيعها لنصفين، ويتم وضع الزبدة والملح والفلفل الأسود بداخلها، إضافة إلى وضع جزء من البسطرمة داخل البطاطس، ويمكن تناولها مباشرة، أو وضعها في البوكس الخاص للأبناء والذهاب بها للمدرسة.

