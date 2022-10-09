عروس الإسماعيلية من علقة الزفاف إلى شومة الزوجية

تفاجأت "مها . م" المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، خلال حضورها نيابة قسم ثان بمجمع محاكم الإسماعيلية للاستماع لأقوالها في المحضر الذي حررته مساء السبت برقم 9064 لسنة 2022 جنح قسم ثان الإسماعيلية ضد زوجها " تاجر خضار" بالاعتداء بالضرب المبرح وإصابتها بإصابات بالغة، بقيامه بتحرير محضر سابق ضدها يتهمها فيه بسرقة مشغولات ذهبية من منزل الزوجية وحمل رقم 4363 لسنة 2022 إداري ثان الإسماعيلية.

واستدعت نيابة الإسماعيلية، عروس الإسماعيلية للاستماع إلي أقوالها بخصوص اتهامها لزوجها تاجر الخضار بالاعتداء بالضرب المبرح وإصابتها ببعض الإصابات البالغة.

وشهدت الإسماعيلية السبت، واقعة مؤسفة بقيام عروس الإسماعيلية بالتوجه إلي قسم شرطة ثان وتحرير محضر ضد زوجها، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب المبرح واصابتها بإصابات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسم.

وفشلت جميع المساعي للم شمل العروسين اللذان تصدرا التريند للمرة الثانية خلال ٨ أشهر بعد قيام الزوج بالاعتداء عليها عروسه بالفستان الأبيض في واقعة تم تصويرها فيديو ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف فبراير الماضي.