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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 702 حصان.. رام تراكس موديل 2022 تتربع علي عرش البيك أب

سيارة رام تركس موديل
سيارة رام تركس موديل 2022

تعتبر سيارة رام تركس TRX 1500 موديل 2022 من أقوي شاحنات البيك أب في الولايات المتحدة وذلك لما تحتويه السيارة من إمكانيات وتكنولوجيات حديثة تساعدها علي السير في كافة الطرق، بالإضافة إلي هيكلها القوي .

سيارة رام تركس موديل 2022

تأتي سيارة رام تركس TRX 1500 موديل 2022 بمحرك سوبر سوبر تشارجر سعة 6200 سي سي، ينتج قوه قدرها 702 حصان، وعزم أقصي للدوران 884 نيوتن/ متر، وتمتلك سيارة رام تركس 8 وضعيات للقيادة يمكن للسائق الأختيار بينهم .

سيارة رام تركس موديل 2022

تقدم سيارة رام تركس موديل 2022 بواجهة أمامية مثيرة ، وشبك أمامي يتوسطه حروف رام ، وإطارات جوديير رانجلر تيريتوري المناسبة لجميع التضاريس مقاس 35 ، وجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصه ، ورفارف عريضة للعجلات ، و إضاءات LED من الخلف والأمام.

شاحنات رام 1500 موديل 2023 في إصدار EMS لخدمات الإسعاف

المدير التنفيذي للشركة:  رام 1500 الكهربائية ستتفوق على كل المنافسين والتوقعات

زودت مقصورة سيارة رام تركس موديل 2022 بمقاعد رحبة و رياضية  تم صناعتها من الجلد و تطريزات باللون الأحمر، بالإضافة إلي لمسات داخلية من ألياف الكربون ، وعجلة قيادة مسطحة القاعدة، ومقابض مدمجة لنقل الحركة من الألومنيوم .

سيارة رام تركس موديل 2022

تحتوي سيارة  رام تركس موديل 2022 علي شاشة يوكونيكت تعمل باللمس مقاس 12 بوصة، ونظام ملاحة عالي الدقة ، ونظام رام كونيكت، بالإضافة إلي مجموعة أنظمة ووسائل تدعم السائق عند القيادة وتزيد من مستوى الحماية و الأمان، ونظام ممتص الصدمات بلشتاين بلاك هوك e2 ، ونظام عادم ثنائي عالي الأداء ، ونظام مساعد لركن السيارة ، ونظام المساعدة على السير في الطرق الوعرة .

سيارة رام سيارة رام تركس TRX 1500 موديل 2022 TRX 1500 موديل 2022

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