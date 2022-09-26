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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر دودج رام 2500 موديل 2022 في الإمارات |صور

رام 2500 موديل 2022
رام 2500 موديل 2022

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق الاماراتي بين موديلات 2022، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وايضا فئة البيك اب العملاقة، ومنها النسخة رام 2500 موديل 2022.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة رام 2500 موديل 2022 في الامارات.

رام 2500 موديل 2022 

مواصفات بيك اب رام 2500 موديل 2022 

 

دعمت السيارة رام 2500 موديل 2022 بمحرك 8 سليندر، يستطيع أن ينتج 580 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 410 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الكلي.

رام 2500 موديل 2022 

ويمكن للسيارة رام 2500 موديل 2022 الانطلاق من وضع الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، بينما تأتي السيارة من الداخل بمقود حركة كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكيف للهواء.

رام 2500 موديل 2022 

وتحتوي السيارة رام 2500 موديل 2022 على كاميرا 360 درجة، وخاصية التحكم في الجر، ومثبت سرعة، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل مانعة للانغلاق، وخاصية نظام المساعدة على تسلق التلال، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى حساسات حركة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

رام 2500 موديل 2022 

وتأتي السيارة رام 2500 موديل 2022 بجنوط رياضية مميزة، مع مصابيح LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وصندوق خلفي سعة 1500 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 6.067 متر، و 2.119 متر للعرض، وبارتفاع 2.054 متر.

رام 2500 موديل 2022 

سعر السيارة رام 2500 موديل 2022 بالسوق الاماراتي 

 

تقدم السيارة رام 2500 موديل 2022 عبر فئة واحدة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها 299.900 درهم.

رام رام 2500 موديل 2022 بيك اب رام 2500 موديل 2022 بيك اب بيك اب رام بيك اب رام 2500

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