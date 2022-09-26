سعر دودج رام 2500 موديل 2022 في الإمارات |صور

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق الاماراتي بين موديلات 2022، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وايضا فئة البيك اب العملاقة، ومنها النسخة رام 2500 موديل 2022.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة رام 2500 موديل 2022 في الامارات.

رام 2500 موديل 2022

مواصفات بيك اب رام 2500 موديل 2022

دعمت السيارة رام 2500 موديل 2022 بمحرك 8 سليندر، يستطيع أن ينتج 580 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 410 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الكلي.

رام 2500 موديل 2022

ويمكن للسيارة رام 2500 موديل 2022 الانطلاق من وضع الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، بينما تأتي السيارة من الداخل بمقود حركة كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكيف للهواء.

رام 2500 موديل 2022

وتحتوي السيارة رام 2500 موديل 2022 على كاميرا 360 درجة، وخاصية التحكم في الجر، ومثبت سرعة، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل مانعة للانغلاق، وخاصية نظام المساعدة على تسلق التلال، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى حساسات حركة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

رام 2500 موديل 2022

وتأتي السيارة رام 2500 موديل 2022 بجنوط رياضية مميزة، مع مصابيح LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وصندوق خلفي سعة 1500 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 6.067 متر، و 2.119 متر للعرض، وبارتفاع 2.054 متر.

رام 2500 موديل 2022

سعر السيارة رام 2500 موديل 2022 بالسوق الاماراتي

تقدم السيارة رام 2500 موديل 2022 عبر فئة واحدة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها 299.900 درهم.