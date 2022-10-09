إطلالة ناعمة .. روجينا تبرز جمالها في أحدث ظهور ..صور

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بـ صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وتالقت روجينا بإطلالة صيفية بسيطة مرتدية تي شيرت كات باللون الابيض تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “كيد الحريم”، والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢.

وجسدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.