مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين بحريق حافلة فى الهند.. فيديو

كشفت قناة "العربية"، عن فاجعة هزت الهند تسببت فى مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وهذا نتيجة حريق هائل فى حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع بولاية "ماهار اشترا"، فيما كان الركاب نائمين داخلها.

وأعلنت وكالة أنباء "برس ترست الهندية"، أن معظم الركاب كانوا نائمين عندما اشتعلت النيران فى الحافلة حوالى الساعة الخامسة صباحا واحترقت المركبة بالكامل.

وأضاف التقرير، أن السلطات فى الولاية فتحت تحقيقاً فى الحادث، وأعرب رئيس الوزراء "ناريندرا مودى" عن شعوره بالقلق حيال الحادث، مؤكدا أن الإدارة المحلية ستقدم المساعدة للمتضررين.

وأشارت قناة "العربية"، أن الإحصائيات كشفت تعرض مئات الآلاف لإصابات بحروق وجروح جراء حوادث المرور سنوياً بالهند، بسبب تدهور الطرقات والقيادة المتهورة.

