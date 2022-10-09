رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

نشرت الاعلامية رضوي الشربيني ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام،من منتدى الاعلام المصرى ، برفقة الاعلامية لميس الحديدى و منى الشاذلى.

وظهرت رضوي الشربيني ، بإطلالة مثيرة كشفت عن انوثتها وجمالها الطبيعى مرتدية فستانا قصيرا بالون الاسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وقد تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فتاة برفقتها، تناشد المسئولين والمجلس القومي للمرأة لمساعدة "ياسمين" الفتاة التي تعرضت للتحرش بأحد المستشفيات.

وبعد موقف الإعلامية رضوي الشربيني ، مع هذه الفتاه الضحية تداول رواد السوشيال ميديا هذا الفيديو ، معلقين على موقف رضوى الشربينى بأنها جدعة و بـ 100 راجل.

وتتميز الإعلامية رضوي الشربيني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الالوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد أعلنت دعمها للفتاة التي تعرضت للتحرش على يد ممرض بأحد المستشفيات الكبرى.

وقالت ياسمين إن “التحرش تم في الغرفة بعد خروجي من العمليات، كما تعمد الممرض إعطائي مخدرا، وكشف عن عورتي”.

وأشارت إلي أن التحرش كان متعمدا أكثر من مرة وبطرق مختلفة أثناء التغيير على الجرح.

وشددت رضوى الشربيني على ضرورة معاقبة المتحرش الذي لم يصدر ضده أي قرار حتى الآن، بل أنه بعد جريمته البشعة يريد مقاضاة الفتاة.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قوياترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

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