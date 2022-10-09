نيفين مسعد: سنعرض رؤيتنا في المحاور المختلفة على مجلس أمناء الحوار الوطني

قالت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني إن غدا سوف يكون هناك اجتماعين للحوار الوطني، الإجتماع الأول سوف يكون الساعة 12 ظهرا ومن ثم مجلس أمناء الحوار سوف يلتقي بمقرري المحاور المختلفة ومقرري اللجان الفرعية داخل المحاور المختلفة.

وأضافت "مسعد" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المرحلة السابقة فى الحوار الوطني كانت مرحلة تأسيسية فقط وتم القيام بعمل تنظيم مؤسسي متكامل في هذا الحوار حتى يناقش جميع القضايا والموضوعات الهامة بشكل صحيح.

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني أن الخطوة التي تلي الخطوة التأسيسية هي التي سوف تتم غدا، مشيرة إلى أن غدا سوف يتم عرض الرؤيات المختلفة فى المحاور المختلفة على مجلس أمناء الحوار الوطني.