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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: الاستماع لجميع آراء القوى السياسية

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن الاجتماع التاسع للحوار الوطني سوف يبدأ الثانية عشر ظهر الغد، ثم يعقبه  الاجتماع العاشر بحضور جميع مقرري اللجان .

وتابع الطماوي ان تم تحديد المحاور الرئيسية للحوار الوطني،  وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان الحوار جاء  لتحديد أولويات العمل الوطني والبحث عن مساحات مشتركة.

وأكمل الطماوي أنه كان هناك اجتماع امش بالمحور السياسي موضحا ان لجنة الأحزاب السياسية تسلمت مقترحات 65 حزبا سياسيًا من أصل 108 حزب، وهذه المقترحات جعلتنا أمام توضيح كامل للقضايا الذي سنجتمع بشأنها.

واستطرد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه سيتم الاستماع لكافة الأحزاب والقوي السياسية و الخبراء و المتخصصين في كافة القضايا التي تتعلق بدعم الحياة الحزبية في مصر، وذلك أملا في الوصول للمساحة المشتركة التي يمكن التأسيس عليها للخروج بنتائج تدعم الأحزاب السياسية وتمكنها من أداء الدور المنوط بها في الجمهورية الجديدة.

واختتم الطماوي حديثه بشأن دور المقررين والمقررين المساعدين بالحوار الوطني، دور حيادي في المقام الأول من أجل الوصول إلى مساحات مشتركة تدفعنا إلى تحقيق نتائج مرضية وفاعله .
 

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