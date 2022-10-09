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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حرائق الغابات تتسبب في تفحم تماثيل مواي المقدسة بجزيرة إيستر.. فيديو

تفحم تماثيل مواى
تفحم تماثيل "مواى" المقدسة

كشفت قناة "العربية"، عن تفحم أشهر تماثيل العالم وهي، "مواى" المقدسة بجزيرة "إيستر" فى تشيلى، وانها احترقت بالكامل بسبب حرائق الغابات التى اجتاحت متنزه "رابا نوى" الوطنى، مضيفاً أن ما تسبب بأضرار "لا يمكن إصلاحها".

وقال بيدرو إدموندز، عمدة "رابا نوى"، إن الضرر غير قابل للقياس ولا يمكن قياسه، كما أنه غير قابل للاسترداد، لأن النار تدفئ الحجر و تشققاته، سيتعين على علمائنا جنباً إلى جنب مع إدارة المتنزه الذهاب إلى الجزيرة لإجراء التحليل المقابل و معرفة حجم الضرر.

وأضاف التقرير، أن المتنزه يحتوى على أكثر من ألف تمثال حجرى و هى عبارة عن رؤوس عملاقة تحتوى ظهورها على نقوش يعتقد أنها ترمز إلى لغة قديمة نحتها السكان الأصليون للجزيرة فى القرن الـ13 و تعتبر مقدسة لديهم.

حرائق الغابات مواى جزيرة إيستر العربية رابا نوى

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