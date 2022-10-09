حرائق الغابات تتسبب في تفحم تماثيل مواي المقدسة بجزيرة إيستر.. فيديو

كشفت قناة "العربية"، عن تفحم أشهر تماثيل العالم وهي، "مواى" المقدسة بجزيرة "إيستر" فى تشيلى، وانها احترقت بالكامل بسبب حرائق الغابات التى اجتاحت متنزه "رابا نوى" الوطنى، مضيفاً أن ما تسبب بأضرار "لا يمكن إصلاحها".

وقال بيدرو إدموندز، عمدة "رابا نوى"، إن الضرر غير قابل للقياس ولا يمكن قياسه، كما أنه غير قابل للاسترداد، لأن النار تدفئ الحجر و تشققاته، سيتعين على علمائنا جنباً إلى جنب مع إدارة المتنزه الذهاب إلى الجزيرة لإجراء التحليل المقابل و معرفة حجم الضرر.

وأضاف التقرير، أن المتنزه يحتوى على أكثر من ألف تمثال حجرى و هى عبارة عن رؤوس عملاقة تحتوى ظهورها على نقوش يعتقد أنها ترمز إلى لغة قديمة نحتها السكان الأصليون للجزيرة فى القرن الـ13 و تعتبر مقدسة لديهم.