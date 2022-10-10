أحمد إدريس: أسم ستيفانو ريتش كبير وأضاف لنفسه الكثير بعد عمل الاحتفالية في مصر

أكد أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه لم يرى جمال وتنظيم رائع كهذا التنظيم الذي حدث أمس في مصر منذ اوبرت عايدة، وأن مصر قامت بعمل عالمي عظيم وتم حضور عدد كبير من الأجانب جميع العالم.

وأضاف "أدريس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكايه" عبر فضائية"mbcمصر" أن ستيفانو ريتش لم يضيف لمصر بل مصر هي التى أضافت له بتاريخها العظيم، وظهور معبد الكرنك معبد حتشبسوت ومعبد الدير البحري ومدينه هاڤو خلال القيام بعرض الازياء اضافه لها كثيرآ.

وأوضح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن أسم ستيفانو ريتش كبير، ولكن أضاف لنفسه الكثير بعد عمل الاحتفالية في مصر وسط تاريخها العظيم، وأنه قام بحضور العديد من عروض الازياء العالمية في دول كبيره ولم يشاهد مثل التنظيم العظيم الذي شاهده في مصر، مناشدا ووزارة السياحة و المسئولين باستغلال هذا الحدث في الترويج لمصر.