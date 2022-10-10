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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة أمريكية: مطلوب جيل جديد من السياسيين لكننا ندعم بايدن في ترشحه مجددا

بايدن
بايدن

قالت إيليسا سلوتكين النائبة الديمقراطية الأمريكية عن ولاية ميشيجان إن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من السياسيين، لكنها أكدت أنها ستدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا قرر إعادة الترشح لفترة رئاسية ثانية.

 


وأوضحت أن "من المهم أن يكون هناك جيل جديد من القيادات سواء في صفوف الحزب الديمقراطي أو في الكونجرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) أو في البيت الأبيض، لكننا سنؤيد بايدن لو اعتزم الترشح مجددا".

 


وتأتي تصريحات سلوتكين -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- بينما هناك ترحيب متحفظ بين بعض كوادر الحزب الديمقراطي بفكرة أن بايدن قد يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية، حتى لو لم يكونوا على يقين من عزمه.

 


ويعتبر بايدن هو أكبر الرؤساء عمرا على الإطلاق (80 سنة) ويتجه لأن يتبنى جدول أنشطة أخف عن رؤسائه السابقين، بما أدى إلى تساؤلات حول امتداد حملته المحتملة ومشاركته في الفعاليات الانتخابية خلالها.

 


كما يتزامن هذا مع وصول مستوى الرضا الشعبي عن أدائه الرئاسي إلى 39% في أحدث استطلاع لشبكة "سي إن إن" جرى قبل بضعة أيام، بينما اعترض على أدائه 52%. 

 


وكان بايدن قد صرح في الشهر الماضي بأن نيته تتجه لأن يرشح نفسه مجددا، لكنه أضاف أنه لم يتخذ بعد قرارا حازما بشأن ترشحه، وهو ينظر في هذه المسألة حاليا.
 

إيليسا سلوتكين ميشيجان جو بايدن الرئيس الأمريكي البيت الأبيض

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