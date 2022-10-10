مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات الزمالك مع صلاح محسن لاعب فريق الأهلي.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وعلمنا أن هناك جلسة جمعت صلاح محسن مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في الساعات الماضية في حضور وكيل اللاعب.

جلسة لحسم الأمور..

وأضاف شبانة، وتم عقد جلسة فيديو زوم مع محامي الزمالك الإيطالي والذي شرح الأمر كله لمسئولي الزمالك وأكد لصلاح محسن أن موقفه قانوني ومن حقه فسخ عقده مع الأهلي وذلك حال عدم قيده حتى الغد ووضعه على قائمة الانتظار.



وأتم: الأهلي يمارس ضغوطات كبيرة على اللاعب في الساعات الجارية لإقناعه بالانضمام إلى صفوف سيراميكا كليوباترا وإعارته لغلق الباب على رحيله.