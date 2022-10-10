عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. تحويل 1.3 مليون جنيه مستحقات 59 عاملا مصريا غادروا الأردن

صدى البلد

نجح مكب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالمتابعة اللحظية مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن في  تحويل القائمة الـ 98 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وبلغت  المستحقات 71 ألفاً و76 دولاراً؛ بما يعـادل مليون و395 ألف جنيه مصري تقريبا.

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة  تقريرا بذلك من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، ناشدا فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .     

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من 9 أكتوبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.    

وفيما يلي اسماء المستحقين :

 

الأردن 98
الأردن 98

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ترشيحاتنا

طالبات كلية الشرطة تقدم عروضا ومهارات مميزة أمام الرئيس

بقرار من الإمام الأكبر.. فاطمة الأحمر أول امرأة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية

حكم استيلاء أحد الأشقاء على ميراث الآخر.. مجدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب أكاديمية الشرطة..فيديو

شراء السبائك تخطى 50% وزحف على المشغولات| ماذا يحدث في سوق الذهب؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

أتخن من الصور.. أصالة تلجأ للفوتوشوب والحيطان تكشف الخدعة| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ