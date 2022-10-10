بالأسماء.. تحويل 1.3 مليون جنيه مستحقات 59 عاملا مصريا غادروا الأردن

نجح مكب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالمتابعة اللحظية مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن في تحويل القائمة الـ 98 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وبلغت المستحقات 71 ألفاً و76 دولاراً؛ بما يعـادل مليون و395 ألف جنيه مصري تقريبا.

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، ناشدا فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من 9 أكتوبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي اسماء المستحقين :