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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

زياد السيسي يحرز المركز الخامس بكأس أمريكا الشمالية لسلاح السيف

صدى البلد

أحرز زياد السيسي لاعب منتخب مصر للرجال المركز الخامس في منافسات سلاح السيف بكأس أمريكيا الشمالية والمقامة بولاية مينيابوليس الأمريكية في الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجاري.

واستهل زياد السيسي مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتأهل مباشرة لدور ال 128 وتغلب على الأمريكي جود ويلسون بنتيجة 15-8.

ثم فاز السيسي في دور ال 64 على الأمريكي ستيفن كيم بنتيجة 15-8، وفي دور ال 32 تغلب السيسي على التونسي أحمد فرجاني بنتيجة 15-11.

وفي دور ثمن النهائي فاز السيسي على الأمريكي  أندرو ماكيويكز بنتيجة 15-14، ثم انهى السيسي مشواره في البطولة بالخسارة في دور ربع النهائي من التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-6.

الجدير بالذكر أن التونسي فارس فرجاني قد توج بالميدالية الفضية وذلك بعد انسحابه في الدور النهائي بسبب الإصابة، بينما حصل إلاي ديرشويتز على الميدالية الذهبية، وجاء كل من جرانت ويليامز وكولين هيثكوك في المركز الثالث والثالث مكرر.

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