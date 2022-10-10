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تعليم

جامعة سوهاج تستضيف الحوار الوطني للتغيرات المناخية لقطاع الصعيد

صدى البلد

استضافت جامعة سوهاج أول لقاء مباشر بقطاع الصعيد عن الحوار الوطني للتغيرات المناخية، وذلك في إطار استعداد مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي سينعقد يوم 7 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن الهدف من هذا اللقاء هو نشر الوعي وخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ بقطاع الصعيد، وإشراك المواطن في العمل المناخي، لافتاً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ ستكون بداية التحول إلى التنفيذ والتصدي للتغيرات المناخية في حياة الأفراد والمجتمع ككل.

وأوضح عبدالخالق أن نتائج وتوصيات الحوار الوطني للتغيرات المناخية لقطاع الصعيد، سيتم تجميعها ودراستها للاستفادة منها في مناقشات فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وأكد أنه سوف يخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطنى، مما يساهم فى المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، إلى أن اللقاء تم بث فعالياته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع فئة من أهم فئات المجتمع المؤثرين لمواجهة أثار التغيرات المناخية وهم فئة الشباب، مضيفاً أنه سيتم تنفيذه أسبوعياً على مدار شهر أكتوبر الحالي ليشمل كل أطياف المجتمع الصعيدي مثل المرأة والأطفال ومنظمات المجتمع المدني، ومنح شهادات حضور معتمدة لجميع المشاركين.

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وأضافت الدكتور أميرة طاهر منسقة الحوار الوطني لقطاع الصعيد  أنه تم  وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام ٢٠٣٠ والتي يجري تحديثها حتى عام ٢٠٥٠ لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم.

والعمل على وضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح، والنظرة المستقبلية لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام.

وأوضحت أنه جاري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، لافتة إلى أن هذه اللقاءات تنظمها جمعية عين البيئة تحت إشراف وزارة البيئة وبالتعاون مع وحدة الاستدامة بالجامعة وجهاز شئون البيئة بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء كلاً من الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج، الدكتور علاء يسري وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحمد معوض رئيس مجلس إدارة جمعية عين البيئة، المهندس محمد عيسي رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، الدكتورة  عبير محمد عبدالحميد رئيس فرع الإعلام بجهاز شئون البيئة بالمحافظة.

والدكتورة أميرة طاهر، والمهندس إسلام إسماعيل منسقي الحوار الوطني لقطاع الصعيد، المهندس محمد بدوي عضو مجلس إدارة جمعية عين البيئة، وممثلين من  وزارة البيئة والمسئولين بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ وسفراء الاستدامة بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات.

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