رونالدو يحتفل بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع لاعبي مانشستر يونايتد

نجح كريستيانو رونالدو في قيادة فريق مانشستر يونايتد إلي الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أليكس أيوبي لفريق إيفرتون بهدف في الدقيقة 5 ثم تعادل أنتوني في الدقيقة 15، ثم سجل رونالدو البديل الهدف الأول له هذا الموسم والـ 700 في تاريخه مع الأندية في الدقيقة 44.

ويعد هذا الهدف أول أهداف رونالدو في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 700 للدون البرتغالي في مختلف الأندية التي لعب لها.

وجاءت الأهداف التي سجلها رونالدو على النحو التالي:

احرز رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد

سجل رونالدو 144 هدفًا مع مانشستر يونايتد

نجح رونالدو في تسجيل 101 هدف مع يوفنتوس

احرز رونالدو 5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 15 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

استبعاد رونالدو

أكد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الأخيرة، لا يعني أي شيء بخصوص مستقبل اللاعب مع الفريق.

وبدأ كريستيانو رونالدو آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي من على مقاعد البدلاء، فيما لم يشارك في أي دقيقة بمباراة الديربي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

وقال تين هاج "لا أستطيع أن أرى أن هناك صلة بين الأمرين، وأعتقد أن عدم الدفع به عندما نتأخر، هو بمثابة احترام له".

وتابع :"لا علاقة بذلك بما يحدث في المستقبل، وما يحدث في يناير القادم أو العام المقبل".

وأضاف"إنني لا أراه حزينا، إنه سعيد، ويتدرب بشكل جيد. الجميع يتدرب جيدا. هناك روح طيبة تسود الفريق".

وأوضح "إنه ليس سعيدًا لأنه لم يلعب يوم الأحد، لا تفهموني بشكل خاطئ ، لكن السؤال كان حول مزاجه في التدريبات ، حيث يكون سعيدًا".

كما كشف تين هاج عما يتوقعه من مهاجميه، الذين يتوقع أن يساهموا في الهجوم والدفاع في تشكيلته".

وأشار: "الجميع يدرك ما تتوقعه من المهاجمين وهو الأهداف أولا، ثم الدفاع ثانيا، و 11 يلعبون في الدفاع، و مثلهم في الهجوم، لذا ينبغي على الجميع المساهمة".

وكانت صحيفة “ تايمز” البريطانية، قد أكدت بأن رونالدو يستهدف الرحيل عن الفريق في يناير المقبل، فيما لن يمانع تين هاج مغادرته.