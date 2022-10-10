صلاح محسن يرحل عن الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.. تفاصيل

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، انتقال صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ياسين خلال برنامجه "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "صلاح محسن أتم رحيله إلى سيراميكا لمد موسم على سبيل الإعارة بدون وجود أي بنود تتيح أحقية الشراء".

وأضاف: "صلاح محسن كان دخل في قائمة انتظار الأهلي، وكثف مسؤولي ناديه جهودهم للبحث عن عروض لرحيله".

انضمام صلاح محسن إلى سيراميكا كليوباترا

وكان اقترب نادي سيراميكا كليوباترا من ضم صلاح محسن، نجم فريق الأهلي للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “:” مصدر: صلاح محسن اتفق مع سيراميكا كليوباترا على كافة الأمور المالية، وتتبقى الأزمة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن قيمة الصفقة".

وفي وقتٍ سابق، كان الإعلامي محمد شبانة، كشف تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات الزمالك مع صلاح محسن لاعب فريق الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وعلمنا أن هناك جلسة جمعت صلاح محسن مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في الساعات الماضية في حضور وكيل اللاعب.

وأضاف شبانة، وتم عقد جلسة فيديو زوم مع محامي الزمالك الإيطالي والذي شرح الأمر كله لمسئولي الزمالك وأكد لصلاح محسن أن موقفه قانوني ومن حقه فسخ عقده مع الأهلي وذلك حال عدم قيده حتى الغد ووضعه على قائمة الانتظار.

وأتم: الأهلي يمارس ضغوطات كبيرة على اللاعب في الساعات الجارية لإقناعه بالانضمام إلى صفوف سيراميكا كليوباترا وإعارته لغلق الباب على رحيله.

وفي سياق متصل، كان الإعلامي محمد فاروق أكد أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي اقترب من الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين جنيه بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الساعات الماضية.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : نجح أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا في إقناع مهاجم الأهلي صلاح محسن بالانتقال إلى فريقه لمدة موسم على سبيل الإعارة والحصول على وعد بالمشاركة أساسياً واستعادة مستواه المعهود بقوة مرة أخرى.

وأضاف : "اتفقت إدارة النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على وضع بند في عقد صلاح محسن بأحقية الشراء مقابل 35 مليون جنيه عقب موسم الإعارة ليعوض الأهلي ما دفعه لنادي إنبي عند ضم صلاح محسن مقابل 45 مليون جنيه ".