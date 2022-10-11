نبات الرجلة.. عشب طبيعي غني بالأوميجا 3 ويمنع الإصابة بتصلب شرايين القلب

نبات الرجلة أو البقلة "purslane" له قيمة غذائية عالية وفوائد صحية عديدة، وهو من البقول العشبية فهي نوع من الأعشاب، والنباتات البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة، وفي مناطق سيناء، وتستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض .

أثبتت دراسة أخيرة أن هذه النبتة تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، ويمكن تناولها أوراق إما مطبوخة أو نيئة، حيث تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية.



عشبة مغذية

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب الطبية ، أن البقلة عشبة مغذية و مقوي عضلي و جنسي ، وهي نبتة برية "كيميائية" تقضي نهائياً على الكوليسترول.

وأضاف الدكتور شعيب،أن العلماء قاموا بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم فوصلوا إلى فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

وأفادوا أن تناول البقلة (الرجلة) بكثرة له تأثير إيجابي على مستويات الدهون لكونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

الأوميجا-3

وتعد نبتة الرجلة من أفضل الخضراوات الغنية بالأوميجا-3، المعروف بفوائده الصحية العديدة وخصائصه المضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ وتقليل التهابات المفاصل، كما تجد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، كما أنه يقى من اضطراب ضربات القلب.

كما تحتوى نبات الرجلة على تركيزات عالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين "أ" و"هـ" و"ج"، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض وتقليل فرص حدوث السرطانات، وكما تساهم فى الحد من الشيخوخة.

و تحتوي العشبة على البوتاسيوم، والذى يساهم فى تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى الحديد، والذى يساعد فى تكوين الهيموجلوبين، المعروف بدوره فى نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

قرحة المعدة

كما تسهم في منع التهابات الجهاز الهضمي و قرحة المعدة ، وطرد الديدان الحلقية من الأمعاء ، و تعزز ليونة المعدة و تمنع الإمساك .د، و إيقاف التقيؤ وآثار الوحم لدى الحوامل ، وإيقاف نزيف الدم ، وتستخدم في علاج الصداع والحمى، وتعتبر من أقوى المنشطات الجنسيه .