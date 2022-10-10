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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلم شعيتو: الإعلام الأوروبي مستمر في نشر الأكاذيب عن حرب أوكرانيا

الدكتور مسلم شعيتو
الدكتور مسلم شعيتو

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن القصف الروسي اليوم استهدف البنية التحتية العسكرية بامتياز.

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وأضاف “شعيتو”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإعلام الأوروبي لا يحترم شعبه ومستمر في نشر الأكاذيب عما يحدث في أوكرانيا".

وأكد رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، أن "روسيا قصفت مراكز عسكرية، ومنشآت طاقة فقط"، موضحا أن "موسكو لا تستهدف المدنيين في أوكرانيا".

وتابع "ما قامت به روسيا رسالة بأن البنية التحتية الأوكرانية ستكون مستهدفة"، مستطردا "أوكرانيا ستعيد النظر في سلوكها الإرهابي بعد الدرس الروسي اليوم"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تقصف المدنيين كل يوم بلا رحمة".

وأكمل "روسيا هدفها إنقاذ أكبر عدد من المدنيين في أوكرانيا، وما زالت تمد اليد وتقدم التنازلات الكثيرة".

مسلم شعيتو الإعلام الأوربي أوكرانيا الدكتور مسلم شعيتو القصف الروسي

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